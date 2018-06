Leica C-Lux, le immagini della fotocamera

Cristiano Ghidotti,

Leica C-Lux è una fotocamera compatta con sensore MOS da 1 pollice e zoom ottico 15x per catturare ogni dettaglio dell'inquadratura anche dalle lunghe distanze. Strizza inoltre l'occhio ai filmmaker, grazie alla possibilità di registrare video in formato 4K.

Sul retro trovano posto un display LCD da 3 pollici con funzionalità touch e un mirino elettronico in alta risoluzione. Due le colorazioni proposte: la prima è Light Gold e di certo non mancherà di farsi notare, mentre la seconda è la più sobria Midnight Blue. In vendita dal luglio 2018 a 1.050 dollari, offre caratteristiche in linea con quelle della Panasonic Lumix TZ200.