Leica M10 Edition Zagato, le immagini

Cristiano Ghidotti,

Corpo macchina in alluminio e design italiano, per la Edition Zagato di Leica M10. Una versione rivisitata della mirrorless con sensore full frame lanciata lo scorso anno, prodotta in soli 250 esemplari distribuiti in tutto il mondo, accompagnata dall'ottica Leica Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH in un kit di certo non alla portata di tutte le tasche: 21.000 dollari al debutto. La scheda tecnica della fotocamera non cambia rispetto al modello standard, nonostante il look sia curato dall'azienda milanese con alle spalle un secolo di storia, celebre per la realizzazione delle carrozzerie per automobili.