Lenovo IdeaPad 330, 330S e 530S, immagini

Luca Colantuoni,

Lenovo ha aggiornato il catalogo dei notebook, annunciando sette modelli per ogni fascia di prezzo. I nuovi IdeaPad 330, 330S e 530S sono disponibili in varie configurazioni con schermi HD, HD+, full HD e Quad HD da 14, 15 e 17 pollici. Gli IdeaPad 330 hanno un telaio in plastica ABS, mentre quello degli altri laptop è in alluminio.

La dotazione hardware comprende processori Intel fino al Core i7-8750H e schede video discrete NVIDIA fino alla GeForce GTX 1050. Per gli IdeaPad 530S è possibile scegliere versioni con SSD. Tutti hanno diverse porte USB Type-A e Type-C, uscita HDMI e card reader. Gli IdeaPad 330 sono disponibili anche con unità DVD. I prezzi base variano da 249,99 a 849,99 dollari.