Lenovo ThinkPad P72, le immagini della workstation

Cristiano Ghidotti,

Workstation e desktop replacement: Lenovo ThinkPad P72 è un dispositivo dedicato alla produttività, con sistema operativo Windows 10 e ampio schermo da 17 pollici. Nulla è stato lasciato al caso in termini di performance: processori Intel Xeon di ottava generazione affiancati da schede video NVIDIA Quadro (fino alla P5200) per l'elaborazione dei modelli grafici più complessi, fino a 6 TB di archiviazione, con 128 GB di memoria e 16 GB di memoria Optane. Stando a quanto affermato da Lenovo, è la soluzione adatta per chi opera negli ambiti della finanza, dell'automotive e del settore petrolifero.