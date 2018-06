LOGIGRAM, il giradischi di DEFOSS: le immagini

Cristiano Ghidotti,

Un giradischi completamente manuale, privo di automatismi, per un ascolto dei vinili che rende omaggio alla tradizione, ma con un tocco d'innovazione come dimostra l'impiego della stampa 3D per la realizzazione del braccio. LOGIGRAM è proposto dal team DEFOSS con una campagna di crowdfunding lanciata sulla piattaforma Indiegogo.

Tre le versioni proposte, ognuna caratterizzata per differenti stili e materiali: LOGIGRAM One in versione bianca o nera, LOGIGRAM One Premium in legno multistrato di alta qualità da 30 mm e LOGIGRAM One Ultimate con doppio plinto composito. Le prime unità acquistate saranno consegnate all'inizio del 2019.