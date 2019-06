Mac Pro 2019: le foto

Marco Grigis,

Le immagini di Mac Pro 2019, il nuovo computer modulare di Apple pensato per i professionisti. Con un nuovo design in alluminio, dalle forme rettangolari, il nuovo Mac Pro permette di accedere con facilità alle sue componenti interne, per il massimo della personalizzazione da parte dell'utente. Alimentato con un processore Intel Xeon fino a 28 core, supporta fino a 1.5 TB di RAM, per performance sempre perfette. Oltre alle normali porte PCI-e, il desktop incorpora anche la possibilità di collegare componenti MPX, come ad esempio due schede Vega di Radeon con velocità Thunderbolt. Ancora, arriva Afterburner, una scheda che accelera l'acquisizione di video in alte risoluzioni: ciò permette la gestione di tre stream in 8K senza nessun lag, oppure ben 12 in 4K.



Abbinato al computer vi è il nuovo Pro Display XDR, un pannello da 6K con Extreme Dynamic Range, luminosità costante fino a 1.000 nits e perfetta qualità dei colori, calibrata a livello di fabbrica.