macOS Catalina: le immagini

Marco Grigis,

Le immagini del nuovo macOS Catalina, il sistema operativo desktop presentato da Apple alla WWDC 2019. Il software prende le mosse dal precedente macOS Mojave, introducendo delle funzioni di sicuro interesse. Innanzitutto sparisce iTunes, sostituito dalle applicazioni standalone Apple Music, Podcast e Apple TV. Ancora, in abbinato a un tablet aggiornato a iPadOS, può sfruttare iPad facilmente come secondo schermo o, ancora, come tavoletta grafica tramite Apple Pencil. Vengono migliorate alcune funzionalità, come la visualizzazione delle fotografie, nonché aumentata la sicurezza. Il sistema operativo, infatti, migliora HomeKit con una crittografia per le operazioni che avvengono sul cloud, mentre "Sign-in with Apple" consente di non fornire i propri dati personali alle terze parti.



La grande novità è Project Catalyst, ovvero la possibilità di eseguire applicazioni pensate per iPad su macOS: la società ha già consegnato agli sviluppatori un SDK per eseguire il passaggio delle applicazioni.