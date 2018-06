macOS Mojave, le foto

Marco Grigis,

Nel corso della WWDC 2018, Apple ha presentato il nuovo macOS Mojave, il rinnovato sistema operativo per Mac. L'aggiornamento porta alcune innovazioni per gli utenti laptop e desktop, ad esempio introducendo una Dark Mode estesa ben oltre ai menu, ma anche nell'interfaccia delle applicazioni. Ancora, il Finder si amplia con la nuova visualizzazione Galleria, mentre novità sono previste anche per gli Screenshot, Mac App Store, la gestione delle eGPU con Metal, il Machine Learning e molto altro ancora.



Apple ha voluto aumentare anche la privacy e la sicurezza del sistema operativo, introducendo in Safari contro il tracciamento e la profilazione dell'utente, nonché impedendo alle applicazioni di terze parti di accedere a specifiche caratteristiche hardware senza il consenso specifico dell'utente. La beta di macOS Mojave è disponibile da giugno 2018 per gli sviluppatori, in autunno per gli utenti finali.