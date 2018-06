Metro Exodus, immagini e screenshot

Cristiano Ghidotti,

Ambientazioni post-apocalittiche, atmosfere dalle tinte horror e gameplay da sparatutto in prima persona con una forte componente stealth: Metro Exodus è il terzo capitolo della serie videoludica ispirata ai romanzi dello scrittore russo Dmitry Glukhovsky.

Lo sviluppo ha preso il via nell'ormai lontano 2014 e il titolo è basato sul motore 4A Engine messo a punto dalla software house ucraina 4A Games, con pieno supporto alla risoluzione 4K per un'esperienza visiva senza compromessi. La data di uscita è stata annunciata in occasione dell'evento E3 2018: è fissata per il 22 febbraio 2019 sulle piattaforme PC, PlayStation 4 e Xbox One.