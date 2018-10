Filippo Vendrame,

Microsoft Surface Laptop 2 è un nuovo portatile caratterizzato da un brillante display PixelSense da 13,5 pollici e dai più recenti processori Intel di ottava generazione. Leggero e ben rifinito, dispone di una tastiera ricoperta in morbida Alcantara. A seconda della versione scelta, può disporre di 8 o 16 GB di memoria RAM e sino a 1 TB di SSD. Trattasi di un prodotto valido sia per la scuola che per il lavoro. Dispone di 14,5 ore di autonomia e adotta Windows 10 Home come sistema operativo.