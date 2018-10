Filippo Vendrame,

Microsoft Surface Studio 2 è un All-in-One progettato per i creativi e per chi lavora molto con la grafica che si caratterizza per un brillante display touch da ben 28 pollici e per l'adozione del processore Intel Core i7 di settimana generazione. Adotta il sistema operativo Windows 10 Pro ed è compatibile con la Surface Pen ed il Surface Dial. Prezzi a partire da 3499 dollari ed, al momento, disponibilità limitata al territorio americano.