Motorola Moto E5, immagini degli smartphone

Luca Colantuoni,

Motorola ha presentato la quinta generazione dei suoi smartphone più economici. I nuovi Moto E5 Plus, Moto E5 e Moto E5 Play condividono il design e molte specifiche, ma ci sono alcune differenze. Il Moto E5 Plus è l'unico con una cover in vetro-polimero, mentre la parte posteriore degli altri due modelli è in plastica opaca. Moto E5 Plus e Moto E5 hanno uno schermo 18:9 (6 e 5,7 pollici, rispettivamente). Per il Moto E5 Play è stato scelto invece un display 16:9 da 5,2 pollici.

I tre smartphone vengono offerti in varie configurazioni con processori Snapdragon 425/427, 2 o 3 GB di RAM, 16/32 GB di memoria flash, fotocamera posteriore da 12/13 megapixel, fotocamera frontale da 5/8 megapixel, connettività WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE. Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo. I prezzi base sono 169 euro per Moto E5 Plus e 149 euro per Moto E5. Il prezzo del Moto E5 Play non è stato comunicato.