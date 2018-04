Motorola Moto G6, le immagini degli smartphone

Luca Colantuoni,

Motorola ha annunciato la sesta generazione dei popolari smartphone di fascia media. I Moto G6 Plus, G6 e G6 Play condividono lo stesso design con differenze minime, come la diagonale dello schermo, i materiali e il tipo di fotocamere. Il Moto G6 Plus possiede un display Max Vision da 5,9 pollici con risoluzione full HD+, processore Snapdragon 630 e doppia fotocamera posteriore con sensori da 12 e 5 megapixel. Stessa dual camera per il Moto G6, ma schermo da 5,7 pollici e processore Snapdragon 450.

Il Moto G6 Play ha invece un display HD+ da 5,7 pollici, processore Snapdragon 427 e una singola fotocamera posteriore da 13 megapixel. La dotazione hardware comprende inoltre 3/4/6 GB di RAM, 16/32/64 GB di storage, fotocamera frontale da 8 o 5 megapixel, moduli WiFi, Bluetooth, GPS, NFC e LTE. Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo per tutti i modelli. I tre smartphone saranno in vendita anche in Italia nei prossimi mesi. Maggiori informazioni su versioni, colori e prezzi verranno comunicate in seguito.