Neffos C9, C9A, C7A e X9: le immagini

Cristiano Ghidotti,

Quattro nuovi smartphone a marchio Neffos in arrivo nel nostro paese a settembre: TP-Link ha presentato in via ufficiale i modelli C9, C9A, C7A e X9. Ogni dispositivo della linea beneficia di una garanzia extra della durata pari a 24 mesi che permette di ottenere la prima riparazione gratuita anche in caso di danni accidentali come le cadute.

Dal punto di vista del comparto software, saranno tutti dotati al lancio del sistema operativo Android 8.0 Oreo affiancato dall'interfaccia personalizzata NFUI 8.0. Ecco i prezzi fissati al debutto: C9 (149,99 euro), C9A (139,99 euro), C7A (109,99 euro), X9 (199,99 euro).