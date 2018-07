Nikon Coolpix P1000, le immagini della fotocamera

Cristiano Ghidotti,

Con il suo zoom ottico 125x, la fotocamera Nikon Coolpix P1000 è in grado di acquisire ogni dettaglio dell'inquadratura anche dalle lunghe distanze. Si tratta dell'ingrandimento più "spinto" offerto da una compatta sul mercato senza ricorrere a crop o interpolazione.

Tra le altre caratteristiche spiccano la registrazione video in formato 4K, il sistema per la stabilizzazione ottica, il sensore da 16 megapixel e il display LCD da 3,2 pollici posteriore inclinabile e orientabile. L'obiettivo NIKKOR incorporato copre un range focale 24-3000 mm (equivalente nel formato 35 mm) con apertura f/2.8. L'arrivo sul mercato è previsto per il settembre 2018.