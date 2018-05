Oculus Go, le immagini

Filippo Vendrame,

Oculus Go è un visore per la realtà virtuale standalone che non necessita, quindi, di un computer o di uno smartphone per funzionare. Sviluppato anche grazie alla collaborazione con Xiaomi, questo visore adotta il processore Qualcomm Snapdragon 821 e dispone di una batteria ricaricabile in grado di assicurargli oltre 2 ore di utilizzo. Oculus Go è disponibile in italia ad un prezzo di partenza di 219 euro e nella confezione è incluso un controller wireless che permette di interagire negli ambienti virtuali.