OnePlus 6, le immagini dello smartphone

Cristiano Ghidotti,

OnePlus 6 è il nuovo flagship killer, uno smartphone che mira a competere con i top di gamma della categoria, pur mantenendo la spesa relativamente contenuta. Una delle novità più importanti riguarda il display, ora con proporzioni 19:9 e diagonale da ben 6,28 pollici: un risultato reso possibile dall'impiego del notch. Nel cuore del comparto hardware c'è il processore Snapdragon 845.

Sul retro trova posto una doppia fotocamera con stabilizzazione ottica. Curato anche il design, come testimonia l'impiego del vetro anche per la superficie posteriore. Tre le colorazioni: Mirror Black, Midnight Black e l'edizione limitata Silk White. Il debutto sul mercato è fissato per il 22 maggio 2018, con prezzi a partire da 519,00 euro per la versione con 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, arrivando a 619,00 euro per quella con 8 GB di RAM e 256 GB di storage.