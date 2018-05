OnePlus Bullets Wireless, le immagini

Cristiano Ghidotti,

Insieme a OnePlus 6 sono stati presentati anche OnePlus Bullets Wireless, auricolari senza fili progettati in modo da garantire il massimo dell'ergonomia e una qualità audio d'eccellenza. Tra i punti di forza la possibilità di effettuare la ricarica attraverso qualsiasi cavo USB Type-C accumulando energia sufficiente per cinque ore di ascolto in soli dieci minuti.

Sono resistenti alle sollecitazioni (grazie a un'anima in alluminio) e al contatto con l'acqua, dunque possono essere utilizzati senza alcun problema anche per lo sport e durante le sessioni di corsa o allenamento. Il debutto sul mercato è previsto per la fine di giugno 2018, al prezzo di 69,00 euro.