OPPO Find X, le immagini dello smartphone

Cristiano Ghidotti,

OPPO Find X può essere considerato il primo vero smartphone full screen, con un rapporto tra display e superficie frontale che va oltre il 93%. Nessuna tacca nella parte alta del display, nessuno slot per l'alloggiamento dei sensori. È un dispositivo che fa del design uno dei suoi punti di forza. I moduli fotografici sono nascosti all'interno della scocca ed emergono solo quando necessario, grazie al movimento di un meccanismo che si attiva in soli 0,6 secondi. Una soluzione innovativa che, ad oggi, non ha eguali nel territorio mobile. Arriverà in Italia dopo l'estate al prezzo di 999,00 per l'edizione standard, disponibile nelle colorazioni Bordeaux Red e Glacier Blue.