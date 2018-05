Panasonic Lumix FT7, le immagini della fotocamera

Cristiano Ghidotti,

Compatta e resistente (all'acqua, alla polvere e alle cadute), Panasonic Lumix FT7 è una fotocamera sempre pronta all'azione, con registrazione video in formato 4K per strizzare l'occhio ai filmmaker. È dotata di un sensore da 20,4 megapixel, obiettivo grandangolare da 28 mm con zoom ottico 4,6x e mirino Live View Finder da 0,2 pollici.

Non mancano poi il modulo GPS per la geolocalizzazione degli scatti e quello WiFi per la condivisione rapida dei contenuti. Il debutto in Italia è fissato per il luglio 2018, ad un prezzo non svelato in sede di presentazione, nelle colorazioni nero, arancione e blu.