PES 2019, immagini e screenshot

Il brasiliano Coutinho del Barcellona e la leggenda del calcio inglese David Beckham sono i due testimonial scelti da Konami per il nuovo PES 2019. La simulazione arriverà in Europa il 30 agosto sulle piattaforme PC, PlayStation 4 e Xbox One, in anticipo rispetto a quanto accadute nelle scorse stagioni.

Tra i miglioramenti apportati in fase di sviluppo anche quelli relativi al sistema di illuminazione e alla gestione delle animazioni in campo, per rendere il gameplay di Pro Evolution Soccer 2019 sempre più realistico. In questa galleria di screenshot è possibile ammirare da vicino la qualità dei modelli poligonali e delle texture che riproducono gli atleti durante i match.