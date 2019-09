PES 2020, aggiornamento rose

Marco Locatelli,

Disponibile da solo un paio di oggi sugli scaffali dei negozi, PES 2020 riceve l'aggiornamento gratuito delle rose delle squadre sulla base degli ultimi colpi di calciomercato, da Icardi al PSG o Lukaku all'Inter.

Ad accompagnare la patch, Konami ha rilasciato una serie di immagini che mostrano i più importanti colpi di calciomercato - anche nostrano - come i già citati Icardi passato dall'Inter al PSG dopo una vera e propria telenovela durata tutta estate e risoltasi solo le ultime ore di mercato; ma anche Rabiot a parametro zero alla Juventus dal PSG; Manolas dalla Roma al Napoli; Ribery passato alla Fiorentina a parametro zero e Lukaku dal Manchester United all'Inter.