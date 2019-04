Samsung Galaxy A (2019), immagini degli smartphone

Luca Colantuoni,

Samsung ha svelato sei nuovi smartphone della serie Galaxy durante l'evento del 10 aprile 2019. In realtà tre modelli, ovvero Galaxy A10, A50 e A70 erano già stati annunciati in alcuni paesi, quindi le vere novità sono i Galaxy A20e, A40 e A80. Quest'ultimo è sicuramente il più interessante, in quanto possiede uno schermo New Infinity da 6,7 pollici senza notch e fori.

Invece della tradizionale fotocamera frontale è stato utilizzato un modulo fotografico pop-up rotante con tre obiettivi e flash LED. Due sensori hanno una risoluzione di 48 e 8 megapixel, mentre il terzo è di tipo ToF (Time-of-Flight). La dotazione hardware comprende inoltre un processore Snapdragon 730, 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Mancano però lo slot microSD e il jack audio da 3,5 millimetri. Il prezzo è 649,00 euro.