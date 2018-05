Samsung Galaxy A6 e A6+, immagini degli smartphone

Luca Colantuoni,

Samsung ha svelato due nuovi smartphone appartenenti alla serie Galaxy A, ma con alcuni dettagli estetici della serie Galaxy J. I Galaxy A6 e A6+ hanno infatti un telaio unibody in alluminio e linee per le antenne piuttosto evidenti alle estremità della cover posteriore. Per entrambi è stato scelto un pannello Super AMOLED (Infinity Display) con rapporto di aspetto 18.5:9. Cambiano però diagonale (5,6 e 6 pollici) e risoluzione (1480x720 e 2220x1080 pixel).

Il Galaxy A6 integra un processore Exynos 7870, 3 o 4 GB di RAM, 32/64 GB di memoria flash, fotocamere da 16 megapixel e batteria da 3.000 mAh. Il Galaxy A6+ possiede invece una dual camera posteriore da 16 e 5 megapixel, fotocamera frontale da 24 megapixel, processore Snapdragon 450 e batteria da 3.500 mAh. Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo.