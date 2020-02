Samsung Galaxy S20 Series, immagini ufficiali

Luca Colantuoni,

Samsung ha svelato i nuovi smartphone durante l'evento Unpacked dell'11 febbraio 2020. I Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra hanno uno schermo Dynamic AMOLED (6,2, 6,7 e 6,9 pollici), processore Exynos 990, 8/12 GB di RAM e 128/512 GB di storage. La fotocamera frontale in-display ha un sensore da 10 megapixel per Galaxy S20 e S20+, mentre quella del Galaxy S20 Ultra ha una risoluzione di 40 megapixel.

Il modello Ultra di distingue dagli altri due per la presenza di una fotocamera posteriore da 108 megapixel e un teleobiettivo a periscopio da 48 megapixel con zoom ottico ibrido 10x. Il sistema operativo è Android 10. I tre smartphone saranno disponibili in Italia dal 13 marzo in diverse configurazioni (il Galaxy S20 Ultra solo in versione 5G). I prezzi della serie Galaxy S20 variano da 929 a 1.379 euro.