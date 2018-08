Samsung Galaxy Tab S4, immagini del tablet

Luca Colantuoni,

Samsung ha svelato un nuovo tablet di fascia alta. Il Galaxy Tab S4 possiede uno schermo Super AMOLED da 10,5 pollici con risoluzione di 2560x1600 pixel e rapporto di aspetto 16:10. All'interno del telaio in alluminio e vetro trovano posto un processore octa core Snapdragon 835, 4 GB di RAM e 64/256 GB di storage, espandibili con schede microSD. Le due fotocamere hanno una risoluzione di 13 e 8 megapixel.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE Cat. 16 (1 Gbps in download). Sono inoltre presenti la porta USB Type-C, quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos e la batteria da 7.300 mAh. La stilo S Pen in dotazione permette di scrivere e disegnare sullo schermo, mentre la modalità DeX trasforma il tablet in un computer, quando collegato ad un monitor esterno.

Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo. Il Galaxy Tab S4 sarà disponibile dal 24 agosto. I prezzi della versione da 64 GB sono 699,00 euro (WiFi) e 759,00 euro (WiFi+LTE).