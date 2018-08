Samsung Galaxy Watch, tutte le immagini

Floriana Giambarresi,

Le immagini ufficiali del Samsung Galaxy Watch, nuovo smartwatch della casa sudcoreana con cuore Tizen OS e il primo in assoluto della serie Galaxy, che arriva in Europa dal 7 settembre a partire dal prezzo di 309 euro. Due le varianti al lancio, da 46mm e 42mm, per adattarsi a ogni polso.

Ideato con in mente il benessere e la forma fisica, Samsung Galaxy Watch consente di rimanere sempre connessi, in ogni momento, da ogni luogo, grazie al supporto alla connettività LTE che lo rende indipendente dallo smartphone; si otterrà così l'accesso alle notifiche, alle chiamate telefoniche ma non solo: sarà possibile ascoltare la musica in mobilità, leggere le ultime notizie dal mondo del Web, orientarsi meglio con le mappe online e molto altro ancora. Il suo focus è tuttavia sulla salute e sul fitness: oltre a offrire 39 allenamenti ed esercizi personalizzati, l'orologio intelligente di Samsung è utile a gestire lo stress, a migliorare la qualità del sonno e a mantenersi in forma, contando le calorie assunte durante l'arco della giornata e fornendo le informazioni nutrizionali su ciò che si è consumato ogni giorno.

Tante le app a disposizione dell'ecosistema Samsung, ma anche delle terze parti, tra cui l'apprezzata Spotify.