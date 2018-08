Sony Bravia Master A9F e Z9F, le immagini delle TV

Cristiano Ghidotti,

I televisori della nuova gamma Sony Bravia Master integrano l'unità Picture Processor X1 Ultimate per l'elaborazione delle immagini e la Netflix Calibrated Mode per la visione senza compromessi dei contenuti in streaming sulla piattaforma. Non manca nemmeno la tecnologia Acoustic Surface Audio+ che trasforma la superficie in un vero e proprio sistema di speaker multicanale.

Quattro i modelli disponibili: la serie A9F con pannello OLED nelle diagonali da 55 o 65 pollici e gli Z9F con schermo LED con dimensioni da 65 o 75 pollici. Faranno il loro debutto entro l'autunno nel territorio nordamericano, per poi raggiungere anche l'Europa.