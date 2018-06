Sony Cyber-shot RX100 VI, le immagini

Cristiano Ghidotti,

Dimensioni compatte, ampia escursione focale e sistema AF al top per velocità nella categoria: nel piccolo corpo macchina della Sony Cyber-shot RX100 VI trovano posto un sensore CMOS Exmor RS da 20,1 megapixel (stacked da 1" con chip DRAM) e il processore BIONZ X con tecnologia LSI per l'elaborazione delle immagini. Vi si affiancano un obiettivo ZEISS Vario-Sonnar T 24-200 mm con apertura f/2,8-4,5 e il sistema AF ibrido più veloce della categoria che agisce in soli 0,03 secondi. Per i filmmaker non manca poi la registrazione video in formato 4K. L'arrivo sul mercato è previsto per il luglio 2018.