Sony Xperia XZ3, immagini dello smartphone

Luca Colantuoni,

Sony ha annunciato il nuovo Xperia XZ3 all'IFA 2018 di Berlino. Il top di gamma eredita il design del precedente Xperia XZ2, ma il produttore ha apportato alcuni miglioramenti estetici. Innanzitutto lo spessore delle cornici è stato ridotto, in modo da incrementare lo screen-to-body ratio. La novità più evidente è tuttavia lo schermo dual edge con pannello OLED che permette anche di usare la modalità Always-on.

La dotazione hardware comprende un display da 6 pollici con risoluzione Quad HD+ (2880x1440 pixel), processore Snapdragon 845, 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore Motion Eye da 19 megapixel che consente di registrare video in super slow motion a 1080p/960fps. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 13 megapixel.

Lo smartphone è uno dei primi modelli con Android 9 Pie. Sony ha aggiunto altre utili funzionalità, come Side Sense. Basta un doppio tap sul lato per aprire un menu con le app preferite. Xperia XZ3 sarà in vendita da ottobre. Il prezzo italiano non è stato comunicato.