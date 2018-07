Filippo Vendrame,

Surface Go è il nuovo 2-in-1 Windows 10 di Microsoft pensato esplicitamente per gli studenti. Rispetto al fratello maggiore Surface Pro dispone di un display da 10 pollici abbinato ad un processore Intel Pentium con 4 o 8 GB di memoria RAM e con 64 o a 128 GB di spazio disco. In futuro arriverà anche una variante LTE. Dispone di serie Windows 10 S. Gli utenti potranno acquistare a parte anche la Type Cover, la Surface Pen e il nuovo mouse Bluetooth. Si parte da 459 euro.