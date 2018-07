The Looking Glass, le foto del display olografico

Cristiano Ghidotti,

Disponibile in due formati con diagonali da 8,9 e 15,9 pollici, The Looking Glass è a tutti gli effetti un display olografico che permette di osservare immagini e oggetti in tre dimensioni, variando la prospettiva in base all'angolo di osservazione. È proposto inizialmente sulla piattaforma di crowdfunding Kickstarter con una campagna che ha l'obiettivo di raccogliere il denaro necessario per dare il via alla fase di produzione e commercializzazione: servono in totale poco più di 42.000 euro. Le prime unità comprate saranno recapitate agli acquirenti a partire dal mese di settembre.