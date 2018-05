TP-Link Neffos N1, immagini dello smartphone

Luca Colantuoni,

Il Neffos N1, disponibile per l'acquisto in Italia, è il primo smartphone di TP-Link con doppia fotocamera posteriore. Il produttore ha scelto sensori RGB e monocromatico da 12 megapixel per consentire agli utenti di applicare l'effetto bokeh ed esprimere la loro vena artistica. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 8 megapixel. Lo smartphone possiede uno schermo da 5,5 pollici con risoluzione full HD.

All'interno del telaio in alluminio trovano posto un processore MediaTek Helio P25, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, moduli WiFi, Bluetooth, GPS e LTE, batteria da 3.260 mAh. Sono presenti inoltre la porta USB Type-C, il jack audio e il lettore di impronte digitali sul retro. Il sistema operativo è Android 7.1.1 Nougat. Il prezzo del Neffos N1 è 299,99 euro.