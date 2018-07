Wiko Tommy3, immagini dello smartphone

Luca Colantuoni,

Arriva in Italia uno degli smartphone con schermo 18:9 annunciati dal produttore francese al Mobile World Congress 2018 di Barcellona. Il Wiko Tommy3 possiede un display da 5,45 pollici con risoluzione di 960x480 pixel e integra un processore quad core a 1,3 GHz, affiancato da 1 GB di RAM e 16 GB di storage, espandibili con schede microSD.

Le fotocamere hanno una risoluzione piuttosto bassa (8 e 5 megapixel), ma gli utenti possono utilizzare diverse funzionalità, come HDR, time lapse e modalità ritratto. Nella confezione è presente una cover in omaggio che permette di cambiare il colore secondo i propri gusti. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo (Go Edition), quindi l'esperienza d'uso è ottimale nonostante la dotazione hardware limitata. Lo smartphone è in vendita a 109,99 euro.