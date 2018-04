Xiaomi Mi 6X, immagini dello smartphone

Luca Colantuoni,

Xiaomi presenterà domani il nuovo Mi 6X, ma ha già confermato alcune specifiche e pubblicato le immagini ufficiali che mostrano il design differente rispetto all'attuale Mi 5X. Lo smartphone dovrebbe avere uno schermo da 5,99 pollici con risoluzione full HD+ (2160x1080 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 660, affiancato da 4 o 6 GB di RAM e 64/128 GB di storage.

Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 20 e 8 megapixel, mentre quella frontale ha una risoluzione di 20 megapixel. Non è previsto un teleobiettivo e quindi nessun zoom ottico. Presenti invece i tradizionali chip wireless, la porta USB Type-C e il lettore di impronte digitali. Eliminato anche il jack audio da 3,5 millimetri.

Il sistema operativo sarà Android 8.1 Oreo con interfaccia MIUI 9. In Europa potrebbe arrivare come Xiaomi A2 con la versione stock del sistema operativo (Android One).