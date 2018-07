Xiaomi Mi A2 Lite, immagini dello smartphone

Luca Colantuoni,

Il nuovo Mi A2 Lite, annunciato da Xiaomi durante un evento organizzato a Madrid, possiede caratteristiche simili al Redmi 6 Pro. All'interno del telaio in alluminio ci sono quindi un processore octa core Snapdragon 625, 3 o 4 GB di RAM e 32/64 GB di storage. Lo schermo 19:9 da 5,84 pollici con notch ha una risoluzione full HD+, mentre per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 12 e 5 megapixel. Quest'ultimo è stato usato anche per la fotocamera frontale.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali, la porta micro USB e una batteria da 4.000 mAh. La MIUI del Redmi 6 Pro è stata sostituita dall'interfaccia stock di Android 8.1 Oreo. Il Mi A2 Lite è infatti uno smartphone Android One. Il prezzo della versione base è 179,00 euro. Gli utenti italiani potranno acquistarlo dall'8 agosto.