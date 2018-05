Xiaomi Redmi Note 5, immagini dello smartphone

Luca Colantuoni,

Xiaomi ha portato in Italia il Redmi Note 5, uno smartphone di fascia medio-alta con telaio unibody in alluminio e schermo da 5,99 pollici con risoluzione full HD+ (2160x1080 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. La dotazione hardware comprende inoltre un processore octa core Snapdragon 636, 3 o 4 GB di RAM e 32/64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 128 GB.

Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 12 e 5 megapixel, mentre quella frontale ha una risoluzione di 13 megapixel. Grazie alle funzionalità IA è possibile ottenere scatti di elevata qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE con supporto dual SIM. Il Redmi Note 5 è in vendita nel nostro paese dal 26 maggio 2018. I prezzi sono 199,90 euro (3GB+32GB) e 249,90 euro (4GB+64GB).