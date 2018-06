Xiaomi Redmi S2, immagini dello smartphone

Luca Colantuoni,

Xiaomi ha portato in Italia il nuovo Redmi S2, uno smartphone di fascia media con fotocamera frontale da 16 megapixel. Il produttore cinese ha aggiunto diverse funzionalità IA che permettono di ottenere seflie di qualità elevata in qualsiasi condizione di illuminazione. Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 12 e 5 megapixel.

La dotazione hardware comprende uno schermo 18:9 da 5,99 pollici (1440x720 pixel), processore octa core Snapdragon 625, 3 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali, la porta micro USB, il jack audio da 3,5 millimetri e una batteria da 3.080 mAh.

Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia MIUI 9. Il Redmi S2 (colori oro, oro rosa e grigio) è in vendita presso il Mi Store di Milano. Il prezzo è 179,90 euro.