YouTube Music, le immagini del servizio

Cristiano Ghidotti,

Con la piattaforma YouTube Music, al debutto oggi in Italia, Google offre una nuova formula per lo streaming musicale: accesso a un vasto catalogo di brani e video insieme, in forma gratuita accettando la riproduzione di inserzioni pubblicitarie oppure sottoscrivendo un abbonamento mensile. In questa galleria un primo sguardo all'interfaccia del servizio, nella sua incarnazione accessibile da browser desktop oppure sotto forma di applicazione mobile per dispositivi Android e iOS. Tra le più interessanti caratteristiche offerte la composizione automatica di playlist personalizzate e un sistema di ricerca intelligente.