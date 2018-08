ZTE Axon 9 Pro, immagini ufficiali e dall’IFA 2018

Floriana Giambarresi,

Tutte le immagini ufficiali e dall'IFA 2018 di Berlino dello ZTE Axon 9 Pro, nuovo smartphone di fascia alta del noto produttore con cuore Android che si distingue per un design d'appeal e per un comparto tecnico all'altezza dei telefoni ammiraglia del 2018.

Esteticamente elegante, ZTE Axon 9 Pro si caratterizza per uno schermo AMOLED da 6,21 pollici quasi senza cornici (aspect ratio 18,7:9), nella cui parte superiore è stato montato un notch che ospita la fotocamera frontale (da 20 megapixel), altoparlanti e sensori. Nella parte posteriore, oltre a un lettore per le impronte digitali figura una dual-camera da 12 MP + 20 MP con i due sensori allineati verticalmente, come iPhone X. La batteria è da 4000 mAh.

Il nuovo smartphone ammiraglia di ZTE arriverà in Europa a partire da settembre al prezzo di 649 euro.