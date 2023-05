Gamin Week su Amazon: queste offerte sono da GAME OVER

Se sei un appassionato di videogiochi, la Gamin Week su Amazon è l’evento che non puoi assolutamente perdere! Durante questa settimana dedicata al mondo del gaming, Amazon offre una vasta gamma di offerte imperdibili su console, accessori, giochi e molto altro.

Gamin Week su Amazon, ecco le migliori offerte

È il momento perfetto per aggiornare la tua attrezzatura da gaming o per scoprire nuovi titoli da aggiungere alla tua collezione. In questo articolo, ti guideremo attraverso le migliori offerte della Gamin Week su Amazon, per aiutarti a fare acquisti intelligenti e ottenere il massimo dal tuo budget. Preparati a immergerti in un mondo di divertimento e scoperte!

FIFA 23 (PS5)

FIFA 23 è disponibile su Amazon con uno sconto super interessante di 30€. La versione migliore del gioco, ovverosia quella next-gen per PlayStation 5 è così l’occasione videoludica del giorno, considerando a quanto di solito viene venduta una sua copia. Il videogame più ricercato e venduto delle ultime settimane, dunque, puoi acquistarlo a 39€ con le spese gratuite gestite da Prime. Un affarone di quelli difficilmente ripetibili, per cui corri ad accaparrartene una copia se sei interessato, perché la promo rischia di scadere a breve.

PlayStation 5

La PlayStation 5 standard edition, ovverosia la versione della console top con lettore per supporti disco e altre funzioni extra, torna disponibile su Amazon al costo totale di 514 euro, pagabili anche a rate, con le spedizioni gratuite.

Xbox Series X

La Xbox Series X Standard, ovverosia quella più potente e comprensiva di lettore, è disponibile a 494€ in offerta su Amazon. Il pacchetto include: console Xbox Series X Standard, Controller Wireless, cavo HDMI ad alta velocità e cavo di alimentazione. Corri subito a bloccare la tua copia prima che vada esaurita seguendo questo link e chiudendo l’acquisto. Le spedizioni sono rapide e gratuite con Prime.

Nintendo Switch

La Nintendo Switch che stavi sognando puoi prenderla in questo preciso istante a un super prezzo, grazie all’offerta incredibile di oggi: appena 257€ su Amazon per avere una delle più apprezzate e richieste console degli ultimi anni. Proprio per questo devi fare in fretta: a questo prezzo andrà sicuramente esaurita in poco tempo. D’altronde è considerata dalla critica la migliore console al momento sul mercato per via di una ludoteca ricchissima e proprio del costo basso.

Altre offerte gaming:

Durante la Gamin Week, lo ricordiamo, Amazon offre sconti esclusivi su una vasta selezione di prodotti legati al gaming. Che tu sia un giocatore occasionale o un professionista, troverai sicuramente qualcosa di interessante tra le tante offerte disponibili.

