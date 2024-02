GAMING a livello PRO con le cuffie Logitech G Pro X, oggi al 32% in meno

Con le cuffie da gaming Logitech G Pro X sei immediatamente pronto a trasformarti un pro gamer, a maggior ragione oggi che puoi finalmente acquistarle al prezzo più conveniente di sempre su Amazon. Sfruttando lo sconto shock del 32%, infatti, le amatissime e popolarissime cuffie di fascia alta di Logitech possono essere tue ad appena 91€ con la consegna rapida e gratuita inclusa nel prezzo.

Le cuffie a marchio Logitech sono realizzate con materiali di altissimo livello: i padiglioni, così come il cerchietto, sono in similpelle per regalarti una comodità unica e di cui non potrai più fare a meno.

Le eccellenti cuffie da gaming Logitech G Pro X sono in caduta libera su Amazon

I padiglioni montano due driver Pro-G da 50mm con tecnologia DTS 2.0 con audio surround 7.1, il massimo sul mercato per quanto riguarda la qualità e fedeltà del suono. Non solo puoi sentire anche il minimo rumore dei tuoi nemici in game, ma puoi anche ascoltare la musica a qualità professionale.

Compatibili al 100% con i PC e le console di ultime generazioni, è anche presente un eccellente microfono ad archetto con tecnologia Blue VO!CE per comunicare al meglio con il tuo team.

Quando indossi le cuffie da gaming di Logitech sei pronto a dare il massimo sotto tutti i punti di vista; non farti cogliere di sorpresa e acquistale subito su Amazon, a maggior ragione oggi che sono disponibili in pronta consegna e senza costi di spedizione (solo per i clienti Amazon Prime).

