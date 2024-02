Gaming al top con MOUSE LOGITECH in offerta su Amazon

Quando ti ritrovi ad assemblare un PC completamente ex novo, una delle prime componenti a cui pensi dopo il processore e la scheda video è sicuramente il mouse: esso deve infatti garantire delle ottime prestazioni sia per uso professionale che, ovviamente, per il gaming. Alla luce di questa necessità Amazon ha quindi ben pensato di proporti il mouse Logitech G502 in offerta al sensazionale prezzo di soli 90 euro, con un 6% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Logitech.

Mouse Logitech: il meglio per il tuo PC

Quello che salta subito all’occhio di questo mouse è sicuramente il suo design premium: nel corso degli anni infatti il suo design si è evoluto velocemente per restituire la miglior idea possibile per l’utilizzo quotidiano, sia per lavoro che per il gaming.

I tempi di risposta sono davvero ridotti al minimo, in questo caso pari ad appena 1 millisecondo: questo è un parametro davvero fondamentale soprattutto se giochi a titoli in multiplayer online come per esempio Call of Duty o Battlefield, in cui avere una buona reattività è condizione fondamentale per portarsi la vittoria a casa agilmente.

Il sensore HERO 25K è senz’ombra di dubbio la punta di diamante, grazie ad un tracciamento di precisione che può arrivare ad un massimo di 25600 DPI: in questo caso non avrai neanche il più piccolo lag, e potrai giocare tranquillamente al massimo delle prestazioni possibili.

Il mouse è inoltre dotato di ben 11 pulsanti, che ti permetterà di avere il comando della situazione all’interno di ogni contesto: hai perfino la possibilità di personalizzarli completamente, con dei tasti di scelta rapida che ben si adattano ad ogni tipologia di gioco o contenuto.

Un’altra funzionalità molto importante consiste nella possibilità di regolare completamente i colori dell’illuminazione RGB, in base ai propri gusti personali, con ben 16.8 milioni di colori a disposizione.

Ti bastano appena 90 euro per portarti a casa uno dei migliori mouse attualmente presenti sul mercato per PC, che si presterà senza problemi ad ogni contesto: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo mouse Logitech G502 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.