Gaming da urlo con il PC HP Victus 16 in offerta folle: tuo a 340€ in meno

Oggi il PC da gaming HP Victus 16 è in offerta bomba su Amazon! Se stai cercando un portatile capace di cambiare davvero il tuo modo di giocare e lavorare, questa è l’occasione che aspettavi. Questo super notebook è disponibile a soli 1.299,99 euro invece di 1.642,30 euro, con uno sconto del 21%: un risparmio di oltre 340 euro che difficilmente si ripeterà!

Performance da urlo per un gaming super fluido

Immagina di poter contare su una macchina pronta a superare ogni sfida, anche nei giochi più pesanti e nelle applicazioni professionali più complesse. Il cuore pulsante di questo HP Victus è il processore Intel Core i7-14700HX, una vera bestia con 20 core e 28 thread che raggiunge i 5,5 GHz in Turbo Boost. Questo significa solo una cosa: potenza pura sempre a disposizione, sia che tu voglia spingere al massimo il frame rate nei tuoi giochi preferiti, sia che tu abbia bisogno di gestire multitasking e software avanzati senza alcun rallentamento.

Il comparto grafico è affidato alla NVIDIA GeForce RTX 4070 con 8GB di memoria GDDR6, perfetta per sfruttare il ray tracing e ottenere effetti visivi spettacolari. Se cerchi immagini nitide, dettagliate e un’esperienza immersiva senza compromessi, qui sei al sicuro. Il display da 16,1 pollici Full HD con refresh rate di 144Hz e tecnologia IPS è la ciliegina sulla torta: fluidità assoluta e colori fedeli grazie alla copertura del 100% dello spazio colore sRGB e ai 300 nits di luminosità. Sia che tu stia giocando, sia che tu stia guardando film o lavorando su progetti grafici, ogni dettaglio sarà perfetto.

Configurazione top di gamma e design innovativo

Per accompagnare la potenza di calcolo e la grafica di livello, trovi ben 32GB di RAM DDR5 a 5600 MHz e un SSD PCIe Gen4 NVMe da 1TB: caricamenti istantanei, multitasking senza limiti e spazio a volontà per giochi, applicazioni e dati. In più, hai 25GB di storage su Dropbox per 12 mesi inclusi, così puoi archiviare in cloud i tuoi file più importanti senza pensieri.

Non basta essere potenti: serve anche mantenere la calma sotto pressione. Il sistema di raffreddamento proprietario a 5 vie di HP Victus tiene sempre tutto sotto controllo, anche nelle sessioni di gioco più spinte. Lo chassis in cromo nero, con prese d’aria su tre lati, è un mix perfetto tra eleganza e funzionalità. Da sottolineare la tastiera realizzata in plastica riciclata: un segno concreto dell’impegno HP per la sostenibilità ambientale.

Con questo HP Victus hai tutto ciò che ti serve: USB Type-C, tre USB Type-A, HDMI 2.1, Ethernet RJ-45, Wi-Fi 6 e Bluetooth. Non manca davvero nulla! E per rendere ancora più irresistibile l’offerta, sono inclusi 3 mesi di PC Game Pass per giocare subito a centinaia di titoli, anche le novità appena uscite.

Questa è la promozione che ogni gamer o professionista attento alle prestazioni sogna di trovare: un notebook che non teme rivali, a un prezzo che non lascia scuse. Scegli oggi Notebook da gaming HP Victus 16 a soli 1.299,99 euro con uno sconto del 21% e vivi la potenza senza compromessi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.