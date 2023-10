Gaming di LIVELLO PRO con la GeForce RTX 4060 OC: gioca SERIO (sconto dell'11%)

Se sei un appassionato di gaming o un creativo alla ricerca di una scheda grafica potente e affidabile, allora la Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 OC è la soluzione perfetta per te. Questa scheda grafica offre prestazioni eccezionali e una serie di funzionalità avanzate che la rendono un’opzione di alta gamma.

Con una serie di funzionalità avanzate, supporto per le ultime tecnologie e un design compatto, questa scheda grafica è un investimento che ti porterà ben oltre il futuro. In questo momento costa 387€ con lo sconto dell’11% su Amazon. Le spedizioni sono gratis.

Prestazioni di livello superiore, GeForce RTX 4060 OC

La RTX 4060 OC è equipaggiata con 8GB di memoria GDDR6 e una larghezza di banda a 128-bit, garantendo prestazioni di alto livello. Con un core clock di 2475MHz, questa scheda può gestire facilmente giochi e applicazioni grafiche intensive, offrendoti un’esperienza fluida e senza interruzioni. Grazie al supporto PCI-E 4.0, questa scheda offre una larghezza di banda superiore rispetto alle versioni precedenti. Ciò significa che i dati vengono elaborati in modo più efficiente, riducendo i tempi di caricamento e offrendo una grafica più dettagliata.

DLSS (Deep Learning Super Sampling) 3 è una tecnologia di upscaling che utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle immagini senza compromettere le prestazioni. Questo significa che puoi goderti giochi ad alta risoluzione senza sacrificare la fluidità. La scheda dispone di 2 porte DP 1.4 e 2 porte HDMI 2.1a, consentendoti di collegare più monitor e dispositivi contemporaneamente. Questa flessibilità è ideale per i professionisti creativi e i giocatori che desiderano un’esperienza multi-monitor senza problemi.

La RTX 4060 OC ha un design low profile, il che significa che può adattarsi facilmente a una varietà di configurazioni di sistema. Anche se hai una custodia compatta, questa scheda troverà il suo spazio. In breve, la Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 OC è una scelta eccellente per coloro che cercano prestazioni di alto livello nei giochi e nelle applicazioni grafiche. In questo momento costa 387€ con lo sconto dell’11% su Amazon. Le spedizioni son gratis.

