Gaming STELLARE con il mouse Razer Basilisk X Hyperspeed, oggi a 52€

Il mouse wireless di fascia alta Razer Basilisk X Hyperspeed è protagonista di una offerta Amazon che ha del sensazionale. Solo oggi, infatti, grazie a uno sconto immediato del 31%, ti bastano appena 52€ per acquistarlo e iniziare fin da subito a godere delle sue innumerevoli funzionalità.

Leggero, wireless e super ergonomico, il mouse a marchio Razer è stato appositamente realizzato per rispondere alle esigenze di ogni tipologia di gamer, dal pro al casual.

Il mouse Razer crolla di prezzo su Amazon, occasione imperdibile

Razer Basilisk X Hyperspeed può contare su ben 6 tasti meccanici programmabili per un’azione del mouse rapida e precisa, mentre il sensore ottico 5G Razer ha dalla sua fino a 16.000 DPI per un tracciamento che ti lascerà senza fiato fin da subito. Inoltre, il mouse è alimentato da una batteria con un’autonomia di ben 285 in modalità wireless e 450 in modalità Bluetooth; lo accendi e ti dimentichi di metterlo in carica.

Perfetto per giocare e in super sconto su Amazon, il mouse a marchio Razer è pronto per soddisfare le tue personali esigenze fin dal primo utilizzo; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.