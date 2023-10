GARAGE Amazon: 10 gadget indispensabili per trasformare la tua auto in SMART

Nel mondo moderno, la tecnologia si fonde sempre di più con il nostro quotidiano, trasformando anche l’esperienza di guida. Amazon, con la sua vasta gamma di prodotti tech, si pone come un alleato prezioso per rendere la tua auto non solo un mezzo di trasporto, ma un compagno intelligente e connesso. In questo articolo, esploreremo i dieci gadget tech indispensabili per trasformare la tua auto in un veicolo smart, pronto a offrirti comfort, sicurezza e funzionalità avanzate, il tutto a portata di clic.

Carica batteria da auto USB

Caricabatteria da auto doppio ingresso USB e display a LED. Perfetto per portarlo sempre con te, questo accessorio per auto si collega all’adattatore DC della vettura, e può ricaricare fino a 2 dispositivi contemporaneamente. Ha anche un display al LED che ti avvisa del livello di carica. Puoi averlo a solo 0,89€ (spedizioni a 2,98€).

Lettore di SD e microSD

Questo comodissimo accessorio ti permetterà di leggere memorie esterne (SD e microSD) praticamente con qualsiasi periferica. Che si tratti di PC, smartphone o tablet: non ci saranno problemi grazie alla doppia uscita USB C e USB A. Versatile e super comodo, a questo prezzo è un regalo! Accaparratelo a 8,50€ appena.

Lettore di codici YA201, un portento

EDIAG YA201 è uno scanner OBD2 progettato per aiutarti a diagnosticare i problemi del motore del tuo veicolo in modo rapido ed efficiente. Con questo strumento, sarai in grado di leggere i codici di errore del motore, visualizzare i dati in tempo reale e accedere ad altre funzioni utili per il monitoraggio delle prestazioni del veicolo. Un concentrato di efficacia e tecnologia che puoi fare tuo a un prezzo irrisorio su Amazon, dove lo vendono a soli 23€: puoi infatti risparmiare il 18% con il codice promozionale 7MGE2PR3 da inserire alla cassa prima del pagamento.

Micro PC scanner per la diagnosi dell’auto

Questo piccolo quanto eccellente scanner per lettore per la diagnosi dell’auto è davvero una potenza. Compatibile con iOS, Android, Windows e Linux, è estremamente utile per chiunque possieda un auto per diagnosticare eventuali malfunzionamenti nella vettura, come per esempio nei sensori di luce o nel quadro comandi. Funziona con tutti i veicoli OBD2 (1996 in poi negli Stati Uniti) e veicoli EOBD (auto a benzina 2001 in poi) e diesel del 2003/2004 in poi in Europa.

Portachiavi con sistema anti-smarrimento Wireless

Passiamo sempre più tempo in giro, per lavoro, studio o per cercare un minimo di relax dal tran tran quotidiano, magari facendo una bella passeggiata. Ma proprio per questo, più stiamo in giro, più aumentiamo il rischio di dimenticare o perdere qualcosa a cui siamo particolarmente legati, dallo zainetto alla borsa, dallo smartphone alle chiavi di casa. Per fortuna che anche qui la tecnologia ci viene incontro e con gadget come questo key finder ci permette in poco tempo di ritrovare quanto abbiamo smarrito. Costa solo 3 Euro con le spedizioni gratuite.

Localizzatore GPS portatile

Un localizzatore GPS ad alta precisione, pronto a mostrare sempre dov’è la tua auto (e non solo) torna sempre molto utile per tanti motivi. Se poi lo riesci a prendere anche a meno della metà del suo prezzo di listino è ancora meglio. In questo preciso momento, infatti, ne trovi uno a un costo talmente basso da far pesare a un errore di prezzo: appena 10 euro.



