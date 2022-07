Garmin Forerunner 245, lo smartwatch per chi corre al Prime Day 2022

Se c’è uno smartwatch che vale la pena prendere in considerazione in questo Prime Day 2022, quello non può che essere il Garmin Forerunner 245. Il marchio da sé è conosciuto per le garanzie che offre. E’ uno dei più costosi ma puoi stare sicuro che rileva le tue prestazioni sportive come se fosse un personal trainer vero e proprio.

Con il ribasso del 43% ora in corso, lo porti a casa con appena 169,90€ e se vuoi lo paghi anche con finanziamento a Tasso Zero per non avere problemi. Completa l’acquisto ora su Amazon.

Le spedizioni? Completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Garmin Forerunner 285, lo smartwatch dei veri sportivi

Se puntavi a registrare le tue attività sportive come un PRO, Garmin Forerunner 285 ha proprio tutto ciò che stavi cercando. Oltre ad essere realizzato con materiali di prima qualità, è uno smartwatch premium sotto tutti i punti di vista.

Display tondo e luminoso per vedere qualsiasi dato con una sola occhiata. Creato appositamente per chi ama correre e fare jogging, le funzioni che ti riserva sono veramente dettagliate. In modo preciso ti mette a portata di polso;

tempo di recupero;

previsioni di gara;

frequenza cardiaca;

dinamiche di corsa avanzate;

training load;

training status;

PacePro.

Non manca all’appello il GPS integrato per rilevazioni certissime e accurate. In più mi sembra giusto parlarti anche della batteria che con una sola carica ha un’autonomia veramente eccellente.

Che altro dirti, è lo smartwatch perfetto se corri. Non perderti questo Garmin Forerunner 275 su Amazon in promozione al Prime Day 2022, lo paghi appena 169,90€ e non ci pensi più. Il finanziamento a Tasso Zero è attivo se vuoi pagarlo poco alla volta. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.