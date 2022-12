Garmin Forerunner 245: su Amazon è di nuovo in sconto del 40%

Se sei già alle prese con i buoni propositi per il nuovo anno, accanto alla voce dieta aggiungici anche tanto movimento. E come compagno ideale per le tue corse, non puoi trovare nulla di meglio del Garmin Forerunner 245, oggi in sconto del 40% su Amazon. Consideralo il primo regalo del 2023, anche se un po’ in anticipo.

Il modello in vendita è quello in colorazione Merlot, un colore molto elegante che dona ancora più valore all’orologio da corsa della storica linea Forerunner di Garmin. Se decidi di acquistarlo ora puoi anche pagarlo in 5 comode rate da 35,98 euro al mese: devi soltanto scegliere il pagamento rateale prima di aggiungere il prodotto in carrello, spuntando l’opzione “5 rate mensili di Amazon”.

Garmin Forerunner 245, lo smartwatch da corsa completo

Il Garmin Forerunner 245 è uno smartwatch prima di tutto leggero ed elegante (soprattutto in questa colorazione), ideale sia per la corsa sia per l’utilizzo di tutti i giorni. Ottimi anche i materiali: il cinturino di silicone è a prova di sudore, mentre il vetro Corning Gorilla Glass di terza generazione è ultra-resistente.

Ovviamente è presente il GPS, per registrare con la massima precisione ogni tuo allenamento. L’uso continuo del GPS è supportato per 24 ore: ciò significa che se usi l’orologio soltanto quando corri, la batteria si esaurirà soltanto dopo una ventina di allenamenti (tenendo conto di una media di un’ora per ciascuna corsa).

Ma il modello Forerunner 245 offre tante altre funzioni, per cui lo vorrai usare a tutte le ore del giorno. Per citarne soltanto due, grazie all’app Garmin Connect puoi sempre avere sotto controllo il monitoraggio del ciclo mestruale e il livello di energia del tuo corpo. In questo modo puoi sapere quando è il momento migliore per mettersi in movimento e quali tipi di esercizi sono più consigliati in un dato momento.

Approfitta dell’offerta sullo smartwatch da corsa Garmin Forerunner 245, tuo a soli 179,90 euro. L’offerta Amazon è molto più conveniente di quella del sito ufficiale, dove lo stesso modello è in vendita a 199,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.