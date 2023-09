Garmin Forerunner 45, l'orologio SMART con GPS e cardiofrequenzimetro a -50%

Se sei un appassionato di corsa, fitness e sport in generale, il Garmin Forerunner 45 è l’orologio smart GPS che fa per te. Con un design elegante e una serie di funzionalità avanzate, ti aiuterà a migliorare le tue prestazioni e a raggiungere i tuoi obiettivi di fitness. Questo gioiello oggi è svenduto su Amazon scontato del 50%, ovvero a 99€ e a un prezzo MAI visto prima. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

Garmin Forerunner 45, l’orologio SMART per chi vuole il massimo

Grazie al GPS integrato, puoi monitorare con precisione la tua distanza, il ritmo e le rotte durante le tue attività all’aperto, che si tratti di corsa, ciclismo o escursionismo. Il sensore di frequenza cardiaca al polso ti permette di monitorare la tua frequenza cardiaca in tempo reale e di ottenere informazioni dettagliate sulla tua condizione fisica. Puoi scaricare piani di allenamento direttamente sull’orologio e ricevere istruzioni passo dopo passo per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.

Il Forerunner 45 monitora la qualità del tuo sonno, fornendoti informazioni preziose per migliorare le tue abitudini di riposo. Ricevi notifiche direttamente sul tuo polso quando il tuo orologio è sincronizzato con il tuo smartphone. Sarai sempre connesso senza dover tirare fuori il telefono. Tutti i tuoi dati di allenamento vengono sincronizzati con l’app Garmin Connect, dove puoi analizzare le tue prestazioni, impostare obiettivi e condividere le tue attività con la community.

Con un’autonomia della batteria fino a 7 giorni in modalità smartwatch e fino a 13 ore in modalità GPS, non dovrai preoccuparti di ricaricare l’orologio ogni giorno. Il Garmin Forerunner 45 è l’alleato perfetto per chiunque voglia migliorare le proprie prestazioni sportive. Con funzionalità avanzate, monitoraggio accurato e un design elegante, ti permetterà di raggiungere i tuoi obiettivi di fitness in modo intelligente.

